Εμπρηστική επίθεση στου Ζωγράφου: Έκαψαν ολοσχερώς αυτοκίνητο αντιδημάρχου – Βρέθηκε μπιτόνι με βενζίνη

Εμπρηστική επίθεση με στόχο αντιδήμαρχο του Δήμου Ζωγράφου σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, σε πολυκατοικία επί της οδού Λουλουδιών, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 22:15, δύο νεαρά άτομα έφτασαν στο σημείο από την οδό Κονίτσης. Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, ο ένας από τους δύο παρέμεινε στη γωνία, έχοντας ρόλο «τσιλιαδόρου», ενώ ο δεύτερος πλησίασε τα σταθμευμένα οχήματα και άφησε ένα μπιτόνι και ένα πλαστικό μπουκάλι με βενζίνη.

Στη συνέχεια, φέρεται να έβαλε φωτιά, με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν γρήγορα στο σταθμευμένο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ από τη φωτιά υπέστησαν ζημιές και δύο μηχανές που βρίσκονταν ακριβώς απέναντι.

Μαύρισε η είσοδος της πολυκατοικίας

Η πυρκαγιά δεν περιορίστηκε στα οχήματα, καθώς οι φλόγες και οι καπνοί προκάλεσαν ζημιές και στην είσοδο της πολυκατοικίας. Η πρόσοψη και ο χώρος της εισόδου μαύρισαν από τους καπνούς.

Ο αντιδήμαρχος, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι του, αντιλήφθηκε την πυρκαγιά και επιχείρησε να βγει από την πολυκατοικία, ωστόσο η κατάσταση στην είσοδο είχε καταστεί δύσκολη λόγω της φωτιάς και των πυκνών καπνών. Αμέσως ειδοποίησε την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο και να σβήσουν τη φωτιά.

Εντοπίστηκε μπιτόνι με βενζίνη

Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την έρευνα αποτελεί ο εντοπισμός, σε κοντινή απόσταση από το σημείο της πυρκαγιάς, ενός πλαστικού μπουκαλιού και δοχείου με βενζίνη.

Τα ευρήματα ενισχύουν την εκτίμηση των Αρχών ότι δεν πρόκειται για τυχαία πυρκαγιά, αλλά για σκοπούμενη ενέργεια και εμπρηστική επίθεση.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα πίσω από την επίθεση και να εξακριβωθεί εάν ο αντιδήμαρχος ήταν ο αποκλειστικός στόχος των δραστών.

Στο μικροσκόπιο το υλικό από τις κάμερες

Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν τους δύο δράστες, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Στόχος των ερευνών είναι να αποτυπωθεί η διαδρομή των δύο ατόμων πριν και μετά την επίθεση, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο έφτασαν και αποχώρησαν από το σημείο.