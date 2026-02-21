MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έλεγχοι της Τροχαίας στη Θεσσαλονίκη: Βεβαιώθηκαν 311 παραβάσεις

Φωτογραφία: Αρχείου Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους σε διάφορες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος, με στόχο τη διευκόλυνση και προστασία των χρηστών των οδικών δικτύων, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και της Ομάδας Δίκυκλης Τροχαίας Αστυνόμευσης κατά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων βεβαιώθηκαν συνολικά 311 παραβάσεις, εκ των οποίων:

  • 265 για υπέρβαση ορίων ταχύτητας,
  • 8 για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος,
  • 3 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
  • 2 για στέρηση σιγαστήρα θορύβου,
  • 33 για διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό, στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης ατυχημάτων.

Θεσσαλονίκη

