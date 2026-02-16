MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ και συλλήωεις για ναρκωτικά – Βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί των Ομάδων Ζ και ΔΙ.ΑΣ. καθώς και πληρώματα περιπολικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν τρεις επιχειρησιακές δράσεις στους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου, Παύλου Μελά, Νεάπολης – Συκεών, Καλαμαριάς και στις περιοχές Τούμπας, Τριανδρίας, Χαριλάου και Ανάληψης, κατά τις οποίες:

  • Ελέγχθησαν συνολικά 256 άτομα και 106 οχήματα,
  • Βεβαιώθηκαν 9 παραβάσεις ΚΟΚ,
  • Συνελήφθησαν 11 άτομα για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για μη έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και
  • Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης, ηρωίνης, κάνναβης) και 1 σουγιάς.

Επιπλέον και πέραν των δυνάμεων που διατέθηκαν για τις παραπάνω επιχειρησιακές δράσεις οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης επιχειρούν καθημερινά, καθόλο το 24ωρο, καλύπτοντας όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, όπου:

  • Ελέγχθησαν συνολικά 460 άτομα και 136 οχήματα και
    • Συνελήφθησαν 21 άτομα για διάφορα αδικήματα.

Ανάλογες δράσεις και συστηματικοί έλεγχοι, θα συνεχισθούν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης με αμείωτη ένταση.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

