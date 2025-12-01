Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανήλικους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Eιδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε απογευματινές και βραδινές ώρες χθες, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, σε περιοχές του κέντρου πόλης, σχεδιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 128 άτομα εκ των οποίων 112 ανήλικοι και 14 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.