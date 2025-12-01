MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. σε ανήλικους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Eιδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, η οποία υλοποιήθηκε απογευματινές και βραδινές ώρες χθες, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, σε περιοχές του κέντρου πόλης, σχεδιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέγχθηκαν συνολικά 128 άτομα εκ των οποίων 112 ανήλικοι και 14 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 57 λεπτά πριν

Ρόδος: Το μήνυμα του πατέρα του 19χρονου Ραφαήλ στον επιλοχία που τραυματίστηκε στην έκρηξη

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Λιθουανία: Το αεροδρόμιο του Βίλνιους κλείνει ξανά εξαιτίας ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Έδωσαν αλκοόλ σε πέντε ανήλικους στην Πάτρα – Συνελήφθησαν ιδιοκτήτρια και υπεύθυνος καταστήματος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Τρεις συλλήψεις αγροτών στη Λάρισα για τα επεισόδια – Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: “Μόνο με εισιτήριο και σεβασμό” ο αγώνας με Λεβαδειακό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Το μεγάλο αγροτικό μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε65 – Δείτε βίντεο από ψηλά