ΕΛ.ΑΣ.: Προσοχή στις απάτες – Το μήνυμα για τις κλήσεις από τις ΑΙ κάμερες δεν έχει σύνδεσμο
Προσοχή στις απάτες μετά την έναρξη αποστολής κλήσεων που βεβαιώνονται από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων, συνιστά η Ελληνική Αστυνομία από τους πολίτες.
Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ. στα social media: «Το μήνυμα που θα σας έρθει, ΔΕΝ περιέχει κάποιον σύνδεσμο. Θα μπορείτε να τις βρείτε στη Θυρίδα Πολίτη στο http://Gov.gr Wallet».
📍Ξεκίνησε η βεβαίωση κλήσεων από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων.
❗ΠΡΟΣΟΧΗ στις απάτες❗
Το μήνυμα που θα σας έρθει, ΔΕΝ περιέχει καποιον σύνδεσμο.
Θα μπορείτε να τις βρείτε στη Θυρίδα Πολίτη στο https://t.co/UpHr9CDxMf Wallet.— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) March 31, 2026