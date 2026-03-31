ΕΛ.ΑΣ.: Προσοχή στις απάτες – Το μήνυμα για τις κλήσεις από τις ΑΙ κάμερες δεν έχει σύνδεσμο

Προσοχή στις απάτες μετά την έναρξη αποστολής κλήσεων που βεβαιώνονται από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων, συνιστά η Ελληνική Αστυνομία από τους πολίτες.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ. στα social media: «Το μήνυμα που θα σας έρθει, ΔΕΝ περιέχει κάποιον σύνδεσμο. Θα μπορείτε να τις βρείτε στη Θυρίδα Πολίτη στο http://Gov.gr Wallet».