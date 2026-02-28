Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά το συλλαλητήριο για τα Τέμπη – Δείτε βίντεο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ένταση υπήρξε, λίγο μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών στο Σύνταγμα, μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ατόμων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι επιτέθηκαν με μπουκάλια και πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με ρίψη κρότου λάμψης.
Δείτε βίντεο:
