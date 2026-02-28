MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά το συλλαλητήριο για τα Τέμπη – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ένταση υπήρξε, λίγο μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών στο Σύνταγμα, μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι επιτέθηκαν με μπουκάλια και πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με ρίψη κρότου λάμψης.

Δείτε βίντεο:

Επεισόδια Σύνταγμα Τέμπη

