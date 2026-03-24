Έκλεβαν τον ΕΦΚΑ και αγόραζαν πολυτελή αμάξια και σπίτια – Πώς στήθηκε η απάτη με παίκτες ριάλιτι και TikTokers

Συνολικά 22 άτομα συνελήφθησαν στην μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας για εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ. Οι Αρχές εκτιμούν πως η ζημιά για το δημόσιο από τις απάτες και τη φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 31 εκατομμύρια ευρώ ενώ τοποθετούν την έναρξη της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης στα τέλη του 2018.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, πέρα από τις 22 συλλήψεις στη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται 20 ακόμα άτομα.

Ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φέρονται να είχαν τρεις λογιστές ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία, τα παράνομα έσοδα απορροφούνταν μέσω του δικτύου εταιρειών, διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και άλλων αντικειμένων.

Ο τρόπος δράσης

Στην ανακοίνωσή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας περιγράφεται με λεπτομέρειες ο τρόπος με τον οποίο δρούσε η εγκληματική ομάδα. Ειδικότερα:

“Την εγκληματική οργάνωση συγκρότησαν και διεύθυναν -3- μέλη, τα οποία, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας ως λογιστές, διέθεταν την απαιτούμενη εμπειρία, συναλλάσσονταν με τις αρμόδιες Αρχές και πραγματοποιούσαν τις διαδικασίες έναρξης δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων εταιρειών, τη φορολογική τους διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων, ενώ σταδιακά εντάχθηκαν και τα λοιπά μέλη.

Στο πλαίσιο της δράσης τους, είχαν αναπτύξει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα πολύπλοκο δίκτυο αποτελούμενο από -226- νομικά πρόσωπα, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή της εκμετάλλευσης ήδη υπαρχουσών και την εικονική ασφάλιση ατόμων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και την αποφυγή καταβολής των νόμιμων φόρων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

Το εν λόγω εγκληματικό δίκτυο, προκειμένου να δυσχεραίνει την αποκάλυψη της δράσης του και τη σύνδεση μεταξύ των προσώπων που το αποτελούσαν, λειτουργούσε με συγκεκριμένη διάρθρωση τριών κατηγοριών εταιρειών.

Η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε τις αρχικές επιχειρήσεις που σύστηναν οι εμπλεκόμενοι με τα πραγματικά τους στοιχεία, μέσω των οποίων ξεκινούσε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κυρίως στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και συναφών τομέων.

Η δεύτερη κατηγορία περιλάμβανε εταιρείες που συστήνονταν στο όνομα τρίτων προσώπων («αχυράνθρωποι»), προκειμένου να αποσυνδέονται οι πραγματικοί διαχειριστές από τις αρχικές εταιρείες και τις σχετικές ευθύνες. Οι εταιρείες αυτές είχαν κοινά χαρακτηριστικά με τις αρχικές, όπως ίδια έδρα, ίδιο προσωπικό, ίδια στοιχεία επικοινωνίας και παρεμφερή επωνυμία, λειτουργώντας ως ενδιάμεσο επίπεδο, στο οποίο μεταφέρονταν οι διοικητικές, αστικές και ποινικές συνέπειες της παράνομης δραστηριότητας. Οι τυπικοί διαχειριστές αυτών βαρύνονταν με τις σχετικές υποχρεώσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση ανάγκης ή κοινωνικής περιθωριοποίησης. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε σε -42- εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.

Η τρίτη κατηγορία περιλάμβανε εικονικές εταιρείες χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και χωρίς φυσική έδρα, πολλές εκ των οποίων δεν διέθεταν καν τραπεζικούς λογαριασμούς. Στις εταιρείες αυτές τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα πρόσωπα με κατασκευασμένα στοιχεία και υφαρπαχθέντα Α.Φ.Μ., καθώς και αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν απολεσθεί ή κλαπεί. Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνταν αφενός για την ανάληψη της ευθύνης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από την απασχόληση εργαζομένων σε άλλες εταιρείες και την εικονική ασφάλιση προσώπων και αφετέρου για την έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων, με σκοπό τη μετακύλιση του Φ.Π.Α., τη μείωση ή το μηδενισμό του φόρου εισοδήματος και τη νομιμοποίηση των εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα.

Οι εταιρείες των ανωτέρω κατηγοριών λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους για βραχυχρόνιο διάστημα, με αποτέλεσμα η παύση της δραστηριότητας της μίας να συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της επόμενης, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της δράσης της οργάνωσης”.

Ζημιά 31 εκατ. ευρώ για το ελληνικό Δημόσιο

Στο αστρονομικό ποσό των 31 εκατ. ευρώ ανέρχεται η ζημιά του ελληνικού δημοσίου από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Συγκεκριμένα, οι συνολικές οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. από την εγκληματική δραστηριότητα ανέρχονται σε -19.720.921,66- ευρώ, ο μη αποδοθείς Φ.Π.Α. σε -6.096.330,18- ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος σε -5.588.302,71- ευρώ, ενώ η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε -31.497.706,13- ευρώ.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδες, παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής Αρχής, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλάκες χρυσού,

-6- χρυσές λίρες,

-9- αυτοκίνητα και -10- δίκυκλες μοτοσικλέτες,

ρολόγια χειρός,

πλήθος καρτών ανάληψης,

πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,

-8- συσκευές κινητών τηλεφώνων,

ποσότητα κάνναβης βάρους -9- γραμμαρίων,

αεροβόλο πιστόλι με αμπούλες και

το χρηματικό ποσό των -156.425- ευρώ.

