ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έκλεψαν κρέατα, τυριά και μετρητά από κρεοπωλείο στην Εύβοια

THESTIVAL TEAM

Κλοπή από κρεοπωλείο στα Λουτρά Αιδηψού στην Εύβοια, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/2).

Οι δράστες παραβίασαν το κατάστημα και αφαίρεσαν μεγάλες ποσότητες κρεάτων, μεταξύ των οποίων σουβλάκια που προορίζονταν για μεγάλη παραγγελία ενόψει της Τσικνοπέμπτης, σύμφωνα με το evima.gr. Παράλληλα πήραν τυριά και περίπου 500 ευρώ μετρητά.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος διαπίστωσε την κλοπή το πρωί, όταν προσήλθε για να ανοίξει την επιχείρησή της. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Εύβοια

