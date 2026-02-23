MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εισροή υδάτων σε σκάφος βορειοανατολικά της Σύρου – Χωρίς κίνδυνο οι έξι επιβαίνοντες

Φωτoγραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε αλιευτικό σκάφος με έξι επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή περίπου 1 ναυτικό μίλι βορειοανατολικά της Σύρου. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή στο σημείο έσπευσαν άμεσα ένα πλωτό του Λιμενικού καθώς και τρία αλιευτικά σκάφη, ενώ μεταβαίνει και ιδιώτης δύτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές (ΒΔ άνεμοι 2-3 μποφόρ) και δεν υπάρχει κίνδυνος για κανέναν από τους επιβαίνοντες.

Λιμενικό Σώμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 11 ώρες πριν

Μητροπολίτης Φιλόθεος: Η Σαρακοστή αποτελεί πρόσκληση της Εκκλησίας για προσευχή, αυτοκριτική και εσωτερική ανανέωση

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ σταματούν την είσπραξη δασμών που κρίθηκαν παράνομοι από το Ανώτατο Δικαστήριo

ΔΙΕΘΝΗ 22 λεπτά πριν

Ιταλία: Συνελήφθη διεφθαρμένος αστυνομικός για δολοφονία εμπόρου ναρκωτικών

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ουκρανία: Ο στρατός ανακατέλαβε πάνω από 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο νότιο μέτωπο επιχειρήσεων

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Με αυτό τον τρόπο θα απολυμάνετε σωστά το πλυντήριο ρούχων σας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Λαμία: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο 74χρονο στο Βελούχι για τρίτη συνεχόμενη μέρα