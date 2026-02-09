MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κως: 20 μικροσυσκευασίες μεθαμφεταμίνης εντοπίστηκαν στα κρατητήρια

THESTIVAL TEAM

Με ένα  απρόσμενο εύρημα ήρθε υπάλληλος του σωφρονιστικού καταστήματος Κω, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου, το πρωί της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου, εντόπισε στην κατοχή 45χρονου αλλοδαπού κρατούμενου είκοσι μικροσυσκευασίες μεθαμφεταμίνης, συνολικού βάρους 12,6 γραμμαρίων.

Σε βάρος του αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, με τις προβλεπόμενες ποινές να προστίθενται σε αυτές που ήδη αντιμετωπίζει ως κρατούμενος.

Κως

