Κως: 20 μικροσυσκευασίες μεθαμφεταμίνης εντοπίστηκαν στα κρατητήρια

Με ένα απρόσμενο εύρημα ήρθε υπάλληλος του σωφρονιστικού καταστήματος Κω, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου, το πρωί της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου, εντόπισε στην κατοχή 45χρονου αλλοδαπού κρατούμενου είκοσι μικροσυσκευασίες μεθαμφεταμίνης, συνολικού βάρους 12,6 γραμμαρίων.

Σε βάρος του αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, με τις προβλεπόμενες ποινές να προστίθενται σε αυτές που ήδη αντιμετωπίζει ως κρατούμενος.