MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Είχαν τέρμα τα ντεσιμπέλ σε καταστήματα της Θεσσαλονίκης – Πέντε συλλήψεις

|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διενεργούν συστηματικούς ελέγχους για την εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την τήρηση των ορίων της στάθμης των θορύβων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από βραδινές ώρες της 30-01-2026 έως πρωινές ώρες σήμερα αστυνομικοί των Αστυνομικών Τμημάτων Λευκού Πύργου, Παύλου Μελά και Αμπελοκήπων – Μενεμένης συνέλαβαν συνολικά πέντε άτομα, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσαν, ως ιδιοκτήτες ή προσωρινά υπεύθυνοι, ηχητικά μέσα και ενισχυτές σε καταστήματα, κατά περίπτωση, η ηχοστάθμη των οποίων ξεπερνούσε το προβλεπόμενο όριο.

Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτους ρυθμούς, αναφέρει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Τούμπαρε νταλίκα με εσπεριδοειδή στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας – Δείτε φωτογραφίες

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ελβετία: Στους 41 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν-Μοντανά

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Κ. Μακεδονία: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω χιονόπτωσης και βροχόπτωσης – Πού χρειάζονται αλυσίδες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

“Θα παλεύουμε μέχρι να φτάσουμε στη δόξα”: Η ανάρτηση του Ρίτσαρντ Σιάο για τη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Δυτική Μακεδονία: Πού είναι απαραίτητες οι αλυσίδες στα οχήματα λόγω χιονόπτωσης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Οι τυχεροί αριθμοί στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ