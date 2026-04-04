MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έφοδος του “ελληνικού FBI” σε οίκους ανοχής στη Θεσσαλονίκη – Συλλήψεις για μαστροπεία και παραβίαση σφράγισης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε δύο οίκους ανοχής, με στόχο τόσο τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και γενετήσιας εκμετάλλευσης όσο και τη διαπίστωση της νομιμότητας λειτουργίας των συγκεκριμένων χώρων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο γυναίκες, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν τους οίκους ανοχής χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ παράλληλα είχαν παραβιάσει αποφάσεις σφράγισης που είχαν επιβληθεί από τον αρμόδιο Δήμο.

Στους χώρους εντοπίστηκαν επίσης δύο γυναίκες, οι οποίες εκδίδονταν έναντι αμοιβής, με τα έσοδα –σύμφωνα με την αστυνομία– να καταλήγουν στις συλληφθείσες, στοιχείο που ενισχύει τις κατηγορίες περί εκμετάλλευσης.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, το ποσό των 500 ευρώ, χειρόγραφες σημειώσεις που παραπέμπουν σε ερωτικά ραντεβού και αμοιβές, τετράδια με καταγεγραμμένες ημερομηνίες και χρηματικά ποσά, καθώς και αντικείμενα συναφή με την παροχή ερωτικών υπηρεσιών.

Σε βάρος των δύο γυναικών σχηματίστηκαν δικογραφίες για μαστροπεία και παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, ενώ οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Παράλληλα, έχει κινηθεί η διαδικασία για την εκ νέου σφράγιση των συγκεκριμένων οίκων ανοχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

