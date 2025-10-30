Έφοδος της οικονομικής αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Θα κατασχέσουν το αρχείο του 2025

Στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μεταβεί η οικονομική αστυνομία συνοδευόμενη από κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το cnn.gr θα κατάσχουν το αρχείο των αιτήσεων για το 2025.

Η κίνηση αυτή έγινε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που κάνει η Οικονομική Αστυνομία.

Σύμφωνα με πηγές, σε περίπτωση που ο έλεγχος κρατήσει κάποιες μέρες, ενδεχομένως να καθυστερήσει τις προγραμματισμένες πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάποιο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται πως είχε προηγηθεί έφοδος της OLAF στις 13/10. Τότε οι ελεγκτές, είχαν ζητήσει έγγραφα που αφορούν στη λειτουργία του Οργανισμού, όπως το οργανόγραμμα, τις συμβάσεις και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.