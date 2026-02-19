MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε ξενοδοχείο της Αθήνας: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και φαρμακευτικά σκευάσματα, 3 συλλήψεις

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη επιχείρηση σε ξενοδοχείο στην Αθήνα, για τη σύλληψη ατόμων που δραστηριοποιούνται στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αναφορικά με τη δράση ατόμων που διαμένουν σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και προβαίνουν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, οι συλλήψεις των 2 αλλοδαπών και 1 ημεδαπής, πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών πρωινές ώρες της Τετάρτης (18/2/2026), καθώς από τις σχετικές έρευνες που διενεργήθηκαν σε δωμάτια ξενοδοχείου, διαπιστώθηκε ότι, μεταξύ άλλων, κατείχαν με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-34 δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος STEDON,
-6 δισκία του φαρμακευτικού σκευάσματος HIPNOSEDON,
-3 δισκία του φαρμακευτικού σκευάσματος LYRICA,
-31,95 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, διαμοιρασμένο σε -18- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,
-7,6 γραμμάρια κάνναβης δια της μεθόδου της υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), διαμοιρασμένο σε -3- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,
-7,7 γραμμάρια ηρωίνης διαμοιρασμένο σε -5- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,
φιαλίδιο, που περιείχε υγρή μεθαδόνη,

αυτοσχέδιο τσιγάρο ακατέργαστης κάνναβης, βάρους -0,5- γραμμαρίου,
-2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και
-6 νάιλον συσκευασίες επιμερισμού.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

