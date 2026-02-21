MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έφοδος στις φυλακές Δομοκού και Διαβατών μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη – Επτά συλλήψεις

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μετά τη δολοφονία του Έλληνα ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού, πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές έρευνες σε δύο πτέρυγες του σωφρονιστικού καταστήματος, παρουσία εισαγγελέα.

Αναλυτικά, έρευνες που έγιναν σε κελιά στη Β1 πτέρυγα οδήγησαν στον εντοπισμό έξι αυτοσχέδιων μαχαιριών, ενώ βρέθηκαν ακόμη τέσσερις λάμες μήκους 47 έως 50 εκατοστών, ναρκωτικά και μια μεταλλική ράβδος μήκους 95 εκατοστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί κρατούμενοι και δύο Έλληνες, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Την ίδια στιγμή, κλιμάκιο του «ελληνικού FBI» διενήργησε έρευνες στη Δ1 πτέρυγα. Μεταξύ άλλων, ελέγχθηκε και το κελί του βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάτι επιλήψιμο.

Σημειώνεται ότι ένα μαχαίρι και ένα κινητό βρέθηκαν στα κελιά δύο Ελλήνων.

Έφοδος και στα Διαβατά

Όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο ενημέρωσης, έφοδο πραγματοποίησαν οι Αρχές και στις φυλακές Διαβατών, όπου δεν εντοπίστηκαν αυτοσχέδια όπλα, κινητά τηλέφωνα ή ναρκωτικές ουσίες.

Οι έρευνες εντάσσονται στο πλαίσιο των ελέγχων που ακολούθησαν τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες του εγκλήματος.

