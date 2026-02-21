MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εφηύραν και επίδομα… χρυσαφικών οι απατεώνες – Νέο απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο

|
THESTIVAL TEAM

Στο γνωστό κόλπο με τους… λογιστές, επανήλθαν οι απατεώνες στο Ηράκλειο. Αυτή τη φορά όμως, άφησαν τα market pass και τις επιστροφές φόρου και «εφηύραν» νέο επίδομα!

Το «επίδομα των χρυσαφικών» έταξε σε 65χρονη στο Ηράκλειο ένας άνδρας σύμφωνα με το creta24.gr, ο οποίος την κάλεσε χθες (20/02) στο τηλέφωνο, της είπε ότι είναι λογιστής και ότι πρέπει να καταγράψει τα χρυσαφικά της, για να λάβει τα χρήματα.

Η 65χρονη πείστηκε και λίγο αργότερα, αφού όρισε ραντεβού με τον δήθεν λογιστή, εμφανίστηκε ένας άγνωστος άνδρας στον οποία η γυναίκα παρέδωσε την μπιζουτιέρα με όλα της τα κοσμήματα!

Όταν είδε… να μην της καταβάλλεται το δήθεν επίδομα και αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Όμως τα κοσμήματα έχουν γίνει… καπνός!

Ηράκλειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 37 λεπτά πριν

Τραγωδία με μετανάστες στα ανοιχτά των Καλών Λιμένων της Κρήτης – Tουλάχιστον 3 νεκροί, έρευνες για 25 αγνοούμενους

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Η Μαρέβα Γκραμπόσφκι με επιδέσμους στα χέρια και μάσκα, στην κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ταϊλάνδη: Αστυνομικοί μεταμφιέστηκαν σε λιοντάρια για να πλησιάσουν απαρατήρητοι και να συλλάβουν έναν κλέφτη

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

“Με τους νέους δασμούς Τραμπ τα έσοδα θα παραμείνουν αμετάβλητα το 2026” λέει ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ με το Ανώτατο Δικαστήριο: “Η απόφαση για τους δασμούς είναι ντροπή”

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Δύσκολες ώρες για τον Τρύφωνα Σαμαρά: Σκοτώθηκε το σκυλάκι του στα παρασκήνια του “J2US”