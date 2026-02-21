Εφηύραν και επίδομα… χρυσαφικών οι απατεώνες – Νέο απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο

Στο γνωστό κόλπο με τους… λογιστές, επανήλθαν οι απατεώνες στο Ηράκλειο. Αυτή τη φορά όμως, άφησαν τα market pass και τις επιστροφές φόρου και «εφηύραν» νέο επίδομα!

Το «επίδομα των χρυσαφικών» έταξε σε 65χρονη στο Ηράκλειο ένας άνδρας σύμφωνα με το creta24.gr, ο οποίος την κάλεσε χθες (20/02) στο τηλέφωνο, της είπε ότι είναι λογιστής και ότι πρέπει να καταγράψει τα χρυσαφικά της, για να λάβει τα χρήματα.

Η 65χρονη πείστηκε και λίγο αργότερα, αφού όρισε ραντεβού με τον δήθεν λογιστή, εμφανίστηκε ένας άγνωστος άνδρας στον οποία η γυναίκα παρέδωσε την μπιζουτιέρα με όλα της τα κοσμήματα!

Όταν είδε… να μην της καταβάλλεται το δήθεν επίδομα και αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης, κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Όμως τα κοσμήματα έχουν γίνει… καπνός!