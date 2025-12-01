MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έδωσαν αλκοόλ σε 15 ανήλικους σε κέντρο διασκέδασης στο Περιστέρι – Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Έφοδος της Αστυνομίας σε κέντρο διασκέδασης στο Περιστέρι πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν 15 ανήλικους, στους οποίους είχε επιτραπεί η είσοδος και τους είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Ο.Π.Κ.Ε., της Δ.Α.Ο.Ε., αστυνομικός σκύλος και υπάλληλος του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 31χρονου υπεύθυνου του καταστήματος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βραδινές και μεταμεσονύχτιες ώρες της 29-11-2025, ειδική εξόρμηση για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Ο.Π.Κ.Ε., της Δ.Α.Ο.Ε., αστυνομικός σκύλος και υπάλληλος του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, πρώτες πρωινές ώρες της 30-11-2025 κατά τον έλεγχο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Περιστερίου, εντοπίστηκαν εντός του καταστήματος -15- ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 31χρονου υπεύθυνου του καταστήματος ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους».

Ελληνική Αστυνομία Περιστέρι

