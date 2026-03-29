MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Έδεσσα: Συνελήφθη 28χρονος που είχε στο σπίτι του βάζα με χασίς και κοκαΐνη – Φωτο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 28χρονο άνδρα από την Αλβανία προχώρησαν χθες το απόγευμα στην Έδεσσα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον προαναφερόμενο άνδρα βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 1.055 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 22,4 γραμμαρίων, δύο συσκευασίες και τέσσερα γυάλινα βάζα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 380,5 γραμμαρίων, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επίσης συνελήφθη και ένας 25χρονος άνδρας, από την κατοχή του οποίου κατασχέθηκαν 3 αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης, τα οποία είχε αγοράσει από τον αλλοδαπό άνδρα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Έδεσσα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

