Δυτική Μακεδονία: Αστυνομικοί μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια για την οδική ασφάλεια σε πεζούς και οδηγούς οχημάτων

Στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών δράσεων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων διανεμήθηκαν ενόψει των εορτών του Πάσχα σήμερα Μεγάλη Πέμπτη (09/04), από αστυνομικούς των Τμημάτων Τροχαίας Κοζάνης, Εορδαίας και Καστοριάς, έντυπα ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας.

Τα προαναφερόμενα Τμήματα Τροχαίας, μέσω των ενημερωτικών φυλλαδίων τους, τόνισαν ότι φέτος το Πάσχα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη ζωή μας με συμβουλές προς τους οδηγούς των οχημάτων όπως να μην καταναλώσουν αλκοόλ, να μην κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου, να φορούν πάντα κράνος και ζώνη ασφαλείας και να τηρούν τα όρια ταχύτητας «στέλνοντας» το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια μας αφορά όλους.

Η διανομή των ενημερωτικών φυλλαδίων έχει ως στόχο την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών κυκλοφορίας, τη διευκόλυνση των οδηγών και την αποτροπή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της Εορτής του Πάσχα, παρατηρείται αύξηση της κίνησης των οχημάτων στην Εγνατία οδό, στο Εθνικό, στο Επαρχιακό και λοιπό οδικό δίκτυο.

Επιπλέον, το Τμήμα Τροχαίας Καστοριάς, έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, διένειμε από κοινού με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Καστοριάς, Alcoselftests (προϊόντα αυτοελέγχου για την ανίχνευση αλκοόλ στον οργανισμό των οδηγών), τονίζοντας τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η κατανάλωση αλκοόλ κατά την οδήγηση και προτρέποντας τους οδηγούς να σέβονται τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συμβολική ήταν η κίνηση των Αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης και Εορδαίας να προσφέρουν σε διερχόμενους πεζούς και οδηγούς οχημάτων γλυκίσματα και κόκκινα αυγά, ευχόμενοι Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα, στέλνοντας και φέτος το μήνυμα «το Πάσχα τσουγκρίζουμε στο σπίτι και όχι στο δρόμο».

