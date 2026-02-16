Δυστύχημα στη Λούτσα: “Δεν οδηγούσε το παιδί μου, έχει πάθει σοκ” λέει η μητέρα του 15χρονου που ενεπλάκη στο τροχαίο

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Αρτέμιδας μετά τον τραγικό θάνατο ενός 15χρονου αγοριού σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με δύο συνομήλικους φίλους του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι δύο άλλοι ανήλικοι που επέβαιναν στο όχημα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσουν την απώλεια του φίλου τους.

Αντικρουόμενες μαρτυρίες για τον οδηγό

Το θύμα καθόταν στη θέση του συνοδηγού, ενώ το όχημα φέρεται να κινείτο με επικίνδυνους ελιγμούς λίγο πριν την πρόσκρουση. Το κρίσιμο ερώτημα που εξετάζουν οι αρχές είναι ποιος από τους δύο ανήλικους οδηγούσε το αυτοκίνητο.

Η μητέρα του 15χρονου μιλώντας στην εκπομπή Live News, αρνήθηκε ότι ο γιος της ήταν ο οδηγός, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει καν να οδηγεί.

«Τώρα έχει πάθει σοκ. Μου λέει: “Μαμά, ο φίλος μου, τι έκανα; Τι κάναμε;”. Του είπε ο φίλος του που σκοτώθηκε “πάρε το κλειδί και το αμάξι”, γιατί ο δικός μου δεν είχε ιδέα να οδηγήσει. Ήρθαν μαζί στο σπίτι, πήραν τα κλειδιά και το αμάξι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τους ισχυρισμούς της μητέρας, οι αρχές έχουν υποδείξει τον συγκεκριμένο ανήλικο ως οδηγό του μοιραίου οχήματος, στοιχείο που αποτελεί βασικό μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας.

«Το είχαν ξανακάνει», λέει συμμαθητής

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία έρχονται στο φως μέσα από μαρτυρίες συμμαθητών των παιδιών. Σύμφωνα με έναν από αυτούς, δεν ήταν η πρώτη φορά που οι ανήλικοι έπαιρναν αυτοκίνητο.

«Το είχαν ξανακάνει», ανέφερε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι επικίνδυνες αυτές ενέργειες μπορεί να είχαν επαναληφθεί και στο παρελθόν.