Δύο τραυματίες σε σοβαρό τροχαίο στα Καρναζέικα Αργολίδας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα (12/4) στα Καρναζέικα Αργολίδας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε δέντρα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του argolida24.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους δύο επιβάτες του οχήματος. 

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ναυπλίου. Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Η Τροχαία Ναυπλίου διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του τροχαίου.

Σοβαρό τροχαίο στα Καρναζέικα Αργολίδας, αυτοκίνητο κατέληξε σε δέντρα, δύο τραυματίες
Σοβαρό τροχαίο στα Καρναζέικα Αργολίδας, αυτοκίνητο κατέληξε σε δέντρα, δύο τραυματίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ρωσία και Ουκρανία ξανάρχισαν τις επιθέσεις τους με drones μετά τη λήξη της κατάπαυσης του πυρός για το Πάσχα

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: Η σχέση μου με τον Θεό είναι προσωπική και εξελίσσεται με τον χρόνο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεν ξέρω αν ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι με τους Μιλγουόκι Μπακς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 ώρες πριν

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές αυτής της εβδομάδας – Ποιοι πάνε ταμείο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

ΑΣ για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ: “Ένας αιώνας γεμάτος αγώνες, επιτυχίες και δυνατές στιγμές”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

“Λιποθύμησα κατευθείαν και αυτός έβαλε πρώτη και έφυγε” λέει ο 18χρονος για το τροχαίο στην Αρτέμιδα