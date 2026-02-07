Δύο τραυματίες από επιθέσεις με μαχαίρι στο Γαλάτσι

Δύο αιματηρές επιθέσεις σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Γαλατσίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 8 το βράδυ εντοπίσθηκε αιμόφυρτος στην οδό Ερνέστου Κουρτίου ένας 32χρονος με διαμπερές τραύμα στο γλουτό.

Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν σε ένα κάδο απορριμμάτων στην οδό Στεφανοπούλου ένα μαχαίρι, που ίσως συνδέεται με το περιστατικό.

Λίγα λεπτά αργότερα στην οδό Παρθενόπης 5 άτομα επιτέθηκαν σε ένα 26χρονο με αιχμηρό αντικείμενο προκαλώντας του ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές πριν επιτεθούν οι άγνωστοι στον 26χρονο τον ρώτησαν τι ομάδα είναι.

Και τα δύο θύματα των επιθέσεων μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ