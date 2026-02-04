MENOY

Δύο συλλήψεις για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στο κέντρο της Αθήνας – Βρέθηκαν πάνω από 600 διαβατήρια!

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στον εντοπισμό 917 κλεμμένων ταξιδιωτικών εγγράφων και στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που τα διακινούσε προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, στο κέντρο της Αθήνας, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 30 και 21 ετών, κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και πλαστογραφία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται επιπλέον ένα άτομο.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε μετά από έλεγχο σε κατάστημα κινητών στο κέντρο της Αθήνας όπου εντοπίστηκε ο 30χρονος να έχει στην κατοχή του 21 κινητά τηλέφωνα και 3 tablet, χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα.
Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 21χρονο κατηγορούμενο και, μετά από έρευνες στο σπίτι του και σε δεύτερη οικία που χρησιμοποιούσε ως χώρο απόκρυψης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 615 διαβατήρια, 307 ταυτότητες, διπλώματα οδήγησης και άδειες παραμονής, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 890 ευρώ.

Δύο συλλήψεις για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκαν πάνω από 600 διαβατήρια

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα ταξιδιωτικά έγγραφα ήταν προϊόντα κλοπών από διάφορες περιοχές της Αττικής και διατίθεντο σε αλλοδαπούς που στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων, με σκοπό τη νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από πληροφοριών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σχετικά με εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην αγορά κλεμμένων κινητών τηλεφώνων και ταυτοποιητικών εγγράφων, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

