Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή στη Ρόδο

Στη σύλληψη ενός 21χρονου και μιας 28χρονης αλλοδαπής για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή προχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3) η Αστυνομία στη Ρόδο.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα που έγινε στην κατοικία της 28χρονης καθώς και σε διπλανό υπαίθριο χώρο, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ακατέργαστη κάνναβη βάρους 141,1 γραμμαρίων

Κοκαΐνη βάρους 13,5 γραμμαρίων

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Πτυσσόμενο μαχαίρι (στιλέτο) με λάμα 9 εκατοστά

Πλήθος συσκευασιών για το διαμοιρασμό των ναρκωτικών

Διαπιστώθηκε ότι ο 21χρονος αποθήκευε στον χώρο της 28χρονης ναρκωτικά, ώστε σε ενδεχόμενους αστυνομικούς ελέγχους να μην κινεί υποψίες.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του 21χρονου δράστη ίσχυαν περιοριστικοί όροι για πρόσφατη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.