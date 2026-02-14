MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στα Πατήσια, κατασχέθηκε 1 κιλό κάνναβη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Aπό αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθησαν, πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην περιοχή των Πατησίων, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 59 και 58 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή των Πατησίων, εντόπισαν τους κατηγορούμενους να κινούνται πεζοί, τους έκριναν ύποπτους και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο στην κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης, πλήθος νάιλον συσκευασιών πρόσφορων για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και το χρηματικό ποσό των 550 ευρώ και οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων για σχηματισμό δικογραφίας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Πατήσια

