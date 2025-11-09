MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης με πρόσχημα αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού- Πώς τους τσάκωσε η ΕΛΑΣ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, περίπτωση απάτης με το πρόσχημα αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, στις 4 Νοεμβρίου, δύο άτομα, ένας 39χρονος και μια 29χρονη, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών και ψευδή αναφορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τον περασμένο Αύγουστο, η 29χρονη ήρθε σε επικοινωνία με τους παθόντες όπου τους παρουσιάστηκε ως εργαζόμενη σε εταιρεία με αντικείμενο τους πλειστηριασμούς ακινήτων και τους έπεισε να της παραδώσουν χρηματικό ποσό άνω των -45.000- ευρώ προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση ακινήτου μετά από πλειστηριασμό.

Άμεσα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών μόλις έλαβε γνώση για την περίπτωση απάτης, οργάνωσε νέα οικονομική συναλλαγή μεταξύ των παθόντων και της 29χρονης, όπου μεσημβρινές ώρες της 4-11-2025, τη συνέλαβαν μόλις παρέλαβε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Στη συνέχεια σε έρευνα στην οικία της εντόπισαν και συνέλαβαν τον 39χρονο ημεδαπό καθώς δήλωσε ψευδώς ότι διαμένει μόνος ενώ εντός ντουλάπας της οικίας, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αποδείξεων αγορών ηλεκτρονικών ειδών και ειδών σπιτιού και ένδυσης, με ποσά άνω των -15.000- ευρώ.

Επιπρόσθετα, εξιχνιάστηκε και έτερη περίπτωση απάτης όπου η 29χρονη παρέλαβε προϊόντα από ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να καταβάλει το ανάλογο χρηματικό ποσό.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

