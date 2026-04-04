Δύο προσαγωγές για την επίθεση κουκουλοφόρων στο σπίτι του Ισίδωρου Ντογιάκου

Στόχος καταδρομικής επίθεσης έγινε το βράδυ της Παρασκευής το σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου, με τους δράστες να εκτοξεύουν μπογιές στους τοίχους του σπιτιού και στη συνέχεια να αναποδογυρίζουν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές, προτού τραπούν σε φυγή.

Το περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:30, όταν 10 με 15 περίπου άτομα,σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πλησίασαν το σπίτι του κ. Ντογιάκου και αφού έριξαν κόκκινη μπογιά στην είσοδο και στους τοίχους της κατοικίας, στην συνέχεια έγραψαν συνθήματα με σπρέι και προτού εξαφανιστούν.

Μετά την καταδρομική επίθεση που σημειώθηκε στην περιοχή του Βύρωνα οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δύο προσαγωγές υπόπτων, ηλικίας 18 και 20 ετών, οι οποίοι ωστόσο λίγη ώρα αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες πέταξαν τρικάκια που έγραφαν «τα κρατικά εγκλήματα δεν παραγράφονται» και μπογιές.

