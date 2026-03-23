Δολοφονία Κλεομένη: Ταυτοποιήθηκε το δεύτερο πρόσωπο που ήταν παρών στο επεισόδιο

Ταυτοποιήθηκε το δεύτερο άτομο που φέρεται να ήταν παρών στο αιματηρό επεισόδιο, με φερόμενο οπαδικό υπόβαθρο, που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Κλεομένη, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν την εξέλιξη της έρευνας, πρόκειται για 21 ετών άνδρα. Κατά τις ίδιες πηγές, τις προηγούμενες ώρες πραγματοποιήθηκε αστυνομική έρευνα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, χωρίς όμως ο ίδιος να εντοπιστεί.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο φέρεται να βρισκόταν την επίμαχη βραδιά στο σημείο της δολοφονίας, συνοδεύοντας το 20χρονο θύμα και τον 19χρονο που ήδη προφυλακίστηκε.

Τόσο ο 21 ετών άνδρας όσο κι ο 19χρονος διώκονται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, πράξη η οποία συνδέεται με τη φερόμενη επίθεση εναντίον του 23χρονου, κατηγορούμενου και προσωρινά κρατούμενου για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά του Κλεομένη. Ακόμη, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της συμμορίας και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες (με τον αθλητικό Νόμο).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δολοφονία Κλεομένη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 12 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 23 Μαρτίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Αίγινα: Κανονικά από το πρωί εξυπηρετούνται οι νεφροπαθείς στην ιδιωτική μονάδα τεχνητού νεφρού

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Λονδίνο: Φωτιά σε ασθενοφόρα και εκρήξεις μετά από εμπρηστική επίθεση σε κτίριο εβραϊκής οργάνωσης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Χωρίς ταξί σήμερα η Θεσσαλονίκη – Νέα 24ωρη απεργία από τους ιδιοκτήτες, κατεβαίνουν Αθήνα για διαμαρτυρία

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Πρόεδρος Λιβάνου: “Προοίμιο χερσαίας εισβολής” οι ισραηλινές επιθέσεις σε γέφυρες

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Φώτης Σεργουλόπουλος για την απόφαση του ΣτΕ σχετικά με τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία: “Τέλος, αυτό είναι”