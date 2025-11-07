Δολοφονία 20χρονου Μάριου στη Χαλκίδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της αιματηρής συμπλοκής

Στο φως ήρθε βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της αιματηρής συμπλοκής στη Χαλκίδα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 20χρονος Μάριος.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το eviathema.gr, φαίνεται η στιγμή που οι εμπλεκόμενοι βγαίνουν από τα οχήματά τους και αμέσως μετά πίσω από τα σταθμευμένα βαν, εκτυλίσσεται το άγριο οπαδικό επεισόδιο με τον 20χρονο να δέχεται τουλάχιστον επτά μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Δείτε το βίντεο

Σημειώνεται ότι σήμερα Παρασκευή (07/11) απολογούνται οι πρώτοι κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι θα οδηγηθούν ενώπιον των Αρχών αύριο.

Η δικογραφία για τη θανατηφόρα συμπλοκή έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, με το κατηγορητήριο να είναι βαρύ για τους οκτώ ταυτοποιημένους και τον έναν άγνωστο δράστη της δολοφονίας.