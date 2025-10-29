MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δημογλίδου για το βαρύ ποινικό και ψυχιατρικό παρελθόν του δράστη της επίθεσης στη Γλυφάδα – Τι είπε η κόρη της 70χρονης

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Διασωληνωμένη από το πρωί της Παρασκευής παραμένει η 70χρονη, που έπεσε αναίσθητη από χτυπήματα με πέτρα στη Γλυφάδα. Ο 38χρονος δράστης αποδείχτηκε πρόσωπο γνωστό στις αρχές, καθώς στο παρελθόν έχει συλληφθεί για ανάλογες επιθέσεις και είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα από τα οποία έχει καταφέρει να αποδράσει 18 φορές.

Είναι δύσκολη η διαχείριση τέτοιων ατόμων και από την πλευρά της Αστυνομίας και από τη Δικαιοσύνη, η οποία συνήθως τους παραπέμπει για ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρικό ίδρυμα, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αποδοθούν ευθύνες σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάποια ψυχική διαταραχή και δεν είναι σαφές εάν αντιλαμβάνεται ότι διαπράττει ποινικό αδίκημα», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, προσθέτοντας: «Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη και η δική μας μεταχείριση όταν υπάρχουν ψυχιατρικά και ψυχικά νοσήματα, κάτι το οποίο είναι διαπιστωμένο, γι’ αυτόν τον άνθρωπο, πόσο μάλλον όταν δηλώνει άστεγος. Και καταλαβαίνετε ότι μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα θα πρέπει να αποχωρήσει και δεν μπορεί να παραμείνει για νοσηλεία. Εκεί τίθενται αρκετά ερωτήματα. Έχει απασχολήσει βέβαια και με ποινικά αδικήματα στο παρελθόν ο άνθρωπος αυτός έχει συλληφθεί αρκετές φορές από την αστυνομία για ανάλογες επιθέσεις».

Κόρη 70χρονης: Υπάρχουν δύο μάρτυρες

«Υπάρχουν δύο μάρτυρες που έχουν καταθέσει στην αστυνομία», είπε η κόρη της 70χρονης περιγράφοντας ότι «είδαν τον 38χρονο να την κυνηγάει κρατώντας πέτρα και στη συνέχεια βρήκαν τη γυναίκα στο έδαφος». «Η μητέρα μου από εκείνη την ημέρα είναι σε καταστολή και την αλήθεια την ξέρει μόνο εκείνη», τόνισε.

Όλα έγιναν λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, όταν η 70χρονη είχε πάει για μπάνιο σε παραλία της δεύτερης μαρίνας της Γλυφάδας κι επιστρέφοντας σταμάτησε κοντά σε κάποια αδέσποτα γατάκια. Το παράπηγμα στο οποίο μένει 38χρονος άστεγος ήταν κοντά. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, της επιτέθηκε λεκτικά, γρήγορα όμως άρχισε να την χτυπά με πέτρα πισώπλατα στο κεφάλι, αφήνοντάς την αναίσθητη στο έδαφος.

Η 70χρονη αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια διακομίστηκε σε ιδιωτική κλινική, όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ πέρασαν χειροπέδες στο 38χρονο δράστη, ο οποίος όπως αποδείχτηκε είναι πρόσωπο γνωστό στις αρχές, καθώς στο παρελθόν έχει συλληφθεί για ανάλογες επιθέσεις και είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα από τα οποία έχει καταφέρει να αποδράσει 18 φορές.

Γλυφάδα Ηλικιωμένη Κωνσταντία Δημογλίδου

