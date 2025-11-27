Δημογλίδου για το έγκλημα στη Σαλαμίνα: “Η 75χρονη δεν γνώριζε πως τη σκότωνε η νύφη της”

Για τη σοκαριστική υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης στη Σαλαμίνα και πώς έφτασαν στα ίχνη της 46χρονης νύφης της οι αστυνομικοί, μίλησε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Αναφορικά με το κίνητρο, αναφέρει πως είναι οικονομικό, όπως καταγράφηκε και στις συνομιλίες που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί.

Ωστόσο, από τα ίδια τα ντοκουμέντα, δεν φαίνεται η άτυχη ηλικιωμένη να κατάλαβε πως ο δράστης που εισέβαλε στο σπίτι της ήταν γυναίκα και πόσο μάλλον η νύφη της, κάτι που αναιρεί τα όσα ισχυρίζεται η συλληφθείσα πως τη σκότωσε γιατί την κατάλαβε.

Αρχικά, η κ. Δημογλίδου αναφέρει πως: «Οι αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών που έφτασαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο και μάλιστα πραγματοποιήθηκε και δεύτερη αυτοψία την επόμενη ημέρα, δεν πείστηκαν από τον τρόπο που είδαν πως εισήλθε ο δράστης ή η δράστιδα. Τις πρώτες μέρες δεν είχαμε εικόνα για το πόσα άτομα μιλάμε. Οι αστυνομικοί δεν πίστεψαν ότι δεν γνώριζαν την οικία ή ότι δεν γνώριζαν γενικότερα το περιβάλλον της οικογένειας, ακόμα και το σημείο που επιλέχτηκε για να εισέλθει ο δράστης, δεν επιλέχτηκε τυχαία».

«Ένα στοιχείο το οποίο βοήθησε πάρα πολύ στη δική μας έρευνα είναι το ηχητικό με την συνομιλία θύματος και δράστη και γνωρίζουμε και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συνέβη. Έτσι μπόρεσαν να φτάσουν γρήγορα και στο βιντεοληπτικό υλικό της περιοχής οι αστυνομικοί και στη συνέχεια να εντοπίσουν τη δράστιδα», σημειώνει.

«Η εικόνα που είχαν οι αστυνομικοί από την αρχή ήταν πως η γυναίκα δεν αντιλήφθηκε ποτέ ότι ήταν οικείο της πρόσωπο, νόμιζε πως είχε μπροστά της έναν άνδρα ληστή, ο οποίος ζητούσε επανειλημμένα χρήματα για να αποχωρήσει από την οικία», συνεχίζει.

Για το εάν υπήρχαν προστριβές στην οικογένεια, η κυρία Δημογλίδου απαντά πως «όχι δεν μας έχει αναφερθεί κάτι. Βέβαια υπήρχαν κάποια άτομα που από την πρώτη στιγμή που ίσως είχαν υποψιαστεί αυτή τη γυναίκα, χωρίς όμως να μπορούν να πουν με βεβαιότητα ότι πρόκειται για τον δράστη».

Σε ερώτημα πώς και γιατί την σκότωσε, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ ανέφερε πως «χρησιμοποίησε δύο διαφορετικά αιχμηρά αντικείμενα και κάποιο άλλο βαρύ αντικείμενο και της κατάφερε κάποιο τραύμα στο κεφάλι, πριν η γυναίκα καταλήξει. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης υπάρχει η επιμονή στην αναζήτηση των χρημάτων, φαίνεται άλλωστε πως μετά το έγκλημα έγινε και έρευνα στο σπίτι για να βρεθούν τα χρήματα. Προφανώς και τα κίνητρα είναι οικονομικά, αυτό φάνηκε και από τη συνομιλία που είχαν μεταξύ τους».

