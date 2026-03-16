Δημογλίδου για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά: Διερευνάται αν υπάρχει προηγούμενο μεταξύ δράστη και θύματος

Στην εξέλιξη της έρευνας για τη δολοφονία του 20χρονου μετά από συμπλοκή αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνική Αστυνομία, Κωνσταντία Δημογλίδου, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, καθώς και για παράνομη οπλοχρησία και οπλοκατοχή σε βάρος του βασικού κατηγορούμενου, ο οποίος παρουσιάστηκε στις αρχές και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ αναμένεται η απολογία του ενώπιον του ανακριτή.

Παράλληλα, ποινική δίωξη έχει ασκηθεί και σε βάρος δύο ακόμη ατόμων από την πλευρά του θύματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας.

Ερωτηθείς για τις σχέσεις δράστη και θύματος η κ. Δημογλίδου σημείωσε πως «διερευνάται από την Ελληνική Αστυνομία αν υπάρχει προηγούμενο μεταξύ τους και τι είδους ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την επίθεση».

«Ένας νέος άνθρωπος έχασε άδικα τη ζωή του»

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι το βασικό ζήτημα είναι ο άδικος χαμός ενός νέου ανθρώπου.

«Ένας 20χρονος άνθρωπος έχασε τη ζωή του με τόσο άδικο τρόπο. Αυτό πρέπει να μας απασχολεί όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στάθηκε και στο γεγονός ότι νεαρά άτομα συχνά φέρουν μαζί τους αιχμηρά αντικείμενα, όπως μαχαίρια, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε φονικά όπλα.

