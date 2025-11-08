Δημογλίδου: Δύσκολο και διαρκές το στοίχημα κατά της παράνομης οπλοκατοχής στην Κρήτη – Δεν τίθεται θέμα αδράνειας της τοπικής αστυνομίας, δεν πτοήθηκαν οι εμπλεκόμενοι

Σε φάση πλήρους επιχειρησιακής ενίσχυσης βρίσκεται η Κρήτη, μετά την αιματηρή σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε δύο άτομα και ανέδειξε εκ νέου το χρόνιο πρόβλημα της παράνομης οπλοκατοχής στο νησί.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την Νίνα Κασσιμάτη, ανέφερε ότι «ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί» για να ενισχύσουν τις ειδικές μονάδες που επιχειρούν σε ζητήματα παράνομης οπλοφορίας, ζωοκλοπών και άλλων συναφών αδικημάτων. Παράλληλα, «100 επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα».

Αναφερόμενη στην κριτική περί καθυστέρησης της αστυνομίας να λάβει μέτρα πριν το τραγικό περιστατικό, η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι «υπήρξε άμεση ανταπόκριση», σημειώνοντας πως «οκτώ αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στην περιοχή και περιπολούσαν όλο το βράδυ». Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, «αυτό δεν πτόησε τους εμπλεκόμενους» να προχωρήσουν στη φονική συμπλοκή.

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι «τρέχουν δύο παράλληλες έρευνες»:

Η πρώτη αφορά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που προηγήθηκε της τραγωδίας.

που προηγήθηκε της τραγωδίας. Η δεύτερη σχετίζεται με την εύρεση και ταυτοποίηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ενώ, όπως είπε, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων.

Την τελευταία διετία έχουν κατασχεθεί πάνω από 2.000 πυροβόλα όπλα

Η εκπρόσωπος Τύπου επιβεβαίωσε επίσης ότι «έχουν κατασχεθεί πάνω από 2.000 πυροβόλα όπλα» την τελευταία διετία, ενώ μόνο το τελευταίο δεκάμηνο πραγματοποιήθηκαν «δεκάδες αστυνομικές επιχειρήσεις» στην Κρήτη. Όπως αποκάλυψε, ελέγχονται τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, ακόμη και σε υποθέσεις επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία», ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε προσώπου.

Τέλος, σχολιάζοντας τα στοιχεία που δείχνουν ότι στην Κρήτη κυκλοφορούν 600.000 έως 1 εκατομμύριο όπλα, ανέφερε ότι «πρόκειται για ανεπιβεβαίωτους αριθμούς», επισημαίνοντας ωστόσο πως η αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής στο νησί παραμένει ένα «δύσκολο και διαρκές στοίχημα».

Δεν τίθεται θέμα αδράνειας της τοπικής αστυνομίας

Απαντώντας σε σχόλια και προβληματισμούς για τον τρόπο λειτουργίας της τοπικής αστυνομίας στην Κρήτη, λόγω «εντοπιότητας» και πιθανών σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα στην παρούσα υπόθεση.

Όπως ανέφερε, «οι ίδιες οι τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες συμμετείχαν ενεργά στις επιχειρήσεις στην περιοχή», τονίζοντας ότι «οι δυνάμεις που επιχειρούν προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Κρήτη», ενώ έχουν ενισχυθεί με αστυνομικούς από την Αθήνα.

Η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ακόμη ότι η βασική δικογραφία –τόσο για την έκρηξη που σημειώθηκε σε κατοικία την προηγούμενη εβδομάδα, όσο και για τη φονική συμπλοκή που ακολούθησε– βρίσκεται στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε τέλος πως οι τοπικές δυνάμεις «λειτουργούν συντονισμένα και σε πλήρη συνεργασία με τις ενισχυτικές μονάδες», απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί έλλειψης δράσης ή επιρροής λόγω τοπικών γνωριμιών.