ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δικογραφία σε βάρος 34χρονου για συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη – Το βίντεο στο TikTok

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δικογραφία σε βάρος ενός 34χρονου για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω διαδικτύου σε βάρος του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μήνυση υποβλήθηκε μετά από βίντεο στο TikTok στο οποίο ο 34χρονος που ταυτοποιήθηκε κατηγορούσε τον υπουργό Υγείας ότι εξέδωσε ΚΥΑ για να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Η ανακοίνωση από τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος:

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 34χρονου ημεδαπού για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω διαδικτύου σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από υποβολή έγκλησης σε βάρος διαχειριστή λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ανήρτησε οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) με συκοφαντικό περιεχόμενο σε βάρος του πολιτικού προσώπου.

Από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή- διαδικτυακή έρευνα, ταυτοποιήθηκε ο 34χρονος ως διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Άδωνις Γεωργιάδης

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

