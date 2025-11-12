Διδυμότειχο: Ληστής μαχαίρωσε υπεύθυνο μαγαζιού και τον έστειλε στο νοσοκομείο

Τον τρόμο έζησε ένας άνδρας προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος στο Διδυμότειχο το βράδυ της περασμένης Τρίτης 4 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, άγνωστος δράστης έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισήλθε σε κατάστημα στο Διδυμότειχο και αφαίρεσε χρηματικό ποσό από την ταμειακή μηχανή, τραυματίζοντας με τη χρήση μαχαιριού τον υπεύθυνο, ενώ ακολούθως ο δράστης τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση και ο παθόντας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Έπειτα από επιστάμενες έρευνες και αναζητήσεις των παραπάνω αστυνομικών εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε ο δράστης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης καθώς επίσης διάφορα είδη ρουχισμού και δύο κινητά τηλέφωνα. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διδυμοτείχου.