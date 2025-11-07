MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Διδυμότειχο: Ένας νεκρός από σύγκρουση φορτηγού με Ι.Χ.

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα στις 5.30 περίπου στον κόμβο Θυρέας επι του κάθετου οδικού άξονα Αρδανίου – Ορμενίου όταν συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά ένα φορτηγό με κατεύθυνση προς Διδυμότειχο , το οποίο μετέφερε οικοδομικά υλικά με νέα ΕΙΧ αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς Ορεστιάδα.

Από τη σύγκρουση ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου, ενώ απεγκλωβίστηκε και ο οδηγός του φορτηγού ο οποίος έχει τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε διαδοχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Από την σύγκρουση αναποδογύρισε το φορτηγό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο δρόμος να γεμίσει μεγάλη ποσότητα αμμοχάλικου. Για το λόγο αυτό η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω του παράδρομου Θυρέας προς Ορεστιάδα και μέσω Πυθίου αν κινείται κανείς προς Διδυμότειχο. Αυτή την ώρα καθαρίζεται ο δρόμος ώστε να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία

Διδυμότειχο Τροχαίο δυστύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Σέλι: Ρεφενέ ο χριστουγεννιάτικος στολισμός από κατοίκους και φίλους του χωριού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

Ιστορική η συμφωνία για εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο – Η πρώτη γεώτρηση μετά από 40 χρόνια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Αλεξάνδρα Σδούκου: Η αντιπολίτευση ζητά να αφήσουμε να χρεοκοπήσουν τα ΕΛΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Με Μπιάνκο-Βολιάκο η 11άδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις

LIFESTYLE 15 λεπτά πριν

Πάνος Μουζουράκης: “Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο μου”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση για τον αγροτικό κόσμο η κατάθεση Αυγενάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σιωπή, υπεκφυγές και κομματική προστασία