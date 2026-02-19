Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν τη ζωή 44χρονου που έπαθε ανακοπή σε χώρο εστίασης στη δυτική Θεσσαλονίκη
Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα ένας 44χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε χώρο εστίασης.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης εφαρμόστηκε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή και συσκευής μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής.
Η έγκαιρη επέμβαση των πρώτων Διασωστών και η τήρηση των πρωτοκόλλων οδήγησαν στην επαναφορά αυτόματης κυκλοφορίας, αναπνοής και συνείδησης.
Ο ασθενής αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Στο συμβάν επιχείρησαν ένα όχημα μικρού όγκου, ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα & συνολικά 5 Διασώστες & ένας Ιατρός ΕΚΑΒ.
