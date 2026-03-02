MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Διασωληνωμένος 58χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από τροχαίο στην Εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 58χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (2/3) στην Εθνική οδό Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας, στο ύψος της Λούτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο έγινε όταν ΙΧ συγκρούστηκε με την μοτοσικλέτα ενώ κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. Στη συνέχεια ενεπλάκη και μία ακόμη μηχανή που διερχόταν από το σημείο και εξετράπη της πορείας της χωρίς ευτυχώς να υπάρξει άλλος τραυματισμός.

Ο 58χρονος διακομίσθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος με την κατάστασή του να θεωρείται κρίσιμη.

Πρέβεζα Τροχαίο ατύχημα

