Διάρρηξη σε σπίτι στη Δυτική Αχαΐα, ο δράστης πήρε 82.500 ευρώ και χρυσαφικά

Καταγγελία για διάρρηξη σε σπίτι, σε χωριό στη Δυτική Αχαΐα έγινε χθες Κυριακή στην αστυνομία από άνδρα, ο οποίος διαπίστωσε ότι άγνωστος είχε εισβάλει στο σπίτι του και άρπαξε μεγάλο χρηματικό ποσό και τιμαλφή.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο δράστης αφαίρεσε από το χώρο του υπνοδωματίου το χρηματικό ποσό των 82.500 ευρώ, καθώς και χρυσαφικά.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Ασφάλεια Δυτικής Αχαΐας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.