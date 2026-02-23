Διάρρηξη σε σπίτι στη Δυτική Αχαΐα, ο δράστης πήρε 82.500 ευρώ και χρυσαφικά
Καταγγελία για διάρρηξη σε σπίτι, σε χωριό στη Δυτική Αχαΐα έγινε χθες Κυριακή στην αστυνομία από άνδρα, ο οποίος διαπίστωσε ότι άγνωστος είχε εισβάλει στο σπίτι του και άρπαξε μεγάλο χρηματικό ποσό και τιμαλφή.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, ο δράστης αφαίρεσε από το χώρο του υπνοδωματίου το χρηματικό ποσό των 82.500 ευρώ, καθώς και χρυσαφικά.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Ασφάλεια Δυτικής Αχαΐας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
