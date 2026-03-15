MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Διακινητής μετέφερε οκτώ μετανάστες στο ρυμουλκούμενο του οχήματός που οδηγούσε – Φωτο

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Με τη βοήθεια μηχανημάτων ανίχνευσης καρδιακών παλμών και διοξειδίου του άνθρακα, αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, εντόπισαν σε φορτηγό όχημα (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου), οκτώ μετανάστες επιμελώς κρυμμένους.

Το όχημα οδηγούσε ένας αλλοδαπός, ο οποίος μετέβη στο συγκεκριμένο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης, προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη χώρα. Κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί με τη συνδρομή αξιωματούχων της FRONTEX και τελωνειακών υπαλλήλων, διαπίστωσαν ότι στο ρυμουλκούμενο ήταν κρυμμένα τα οκτώ άτομα, τα οποία ο δράστης μετέφερε παράνομα.

Ο διακινητής συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκαν. Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φερών.

Διακινητής Μετανάστες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Χωρίς νερό σήμερα για 4 ώρες περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

ΕΝΦΙΑ: Παρατείνεται η μη καταβολή του σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 41χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος στον Περιφερειακό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 57 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Προσεχώς η καμπάνια ενδυνάμωσης νεαρών κοριτσιών για το χάπι βιασμού

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη μητέρα του: Καμιά φορά λέω “έλα μαμά, πού είσαι;”, μόνος μου μιλάω

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Εντατικοί έλεγχοι για τη χρήση κράνους σε έξι περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας – 18 παραβάσεις σε μία εβδομάδα