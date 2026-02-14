Διακίνηση ναρκωτικών στις φυλακές Μαλανδρίνου: Εμπλεκόμενος στη δολοφονία Ζαφειρόπουλου ο εγκέφαλος της οργάνωσης

Καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός για τη δολοφονία του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου που έγινε τον Οκτώβριο του 2017, είναι ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης που, όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., διακινούσε ναρκωτικά εντός των φυλακών Μαλανδρίνου.

Στις 12 Οκτωβρίου του 2017, δύο άνδρες είχαν επισκεφθεί το δικηγορικό στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, επικαλούμενοι επαγγελματική υπόθεση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ένας από αυτούς τον πυροβόλησε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο 49χρονος (τρόφιμος των εν λόγω φυλακών) είχε αναλάβει την οργάνωση της μεταφοράς και εισαγωγής ποσοτήτων ναρκωτικών εντός του καταστήματος κράτησης, τις διαδικασίες για την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών εντός της φυλακής και την ανεύρεση προμηθευτών.

Άμεσος συνεργάτης του 49χρονου ήταν ένας 27χρονος Αιγύπτιος (επίσης τρόφιμος των φυλακών) που φρόντιζε για την ανεύρεση των πελατών, την παραλαβή των εισαγόμενων ναρκωτικών, την αποθήκευση και φύλαξη τους, καθώς και την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών εντός της φυλακής.

Επιπλέον, πολύ σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζε και μία 23χρονη από την Αίγυπτο, καθώς ήταν επιφορτισμένη με την παραλαβή των ναρκωτικών, την προσωρινή αποθήκευση και φύλαξη αυτών, την επανατυποποίηση τους, τη μεταφορά τους και την εισαγωγή τους εντός του Κ.Κ. Μαλανδρίνου, καθώς και την παραλαβή μέρους των κερδών από τη διακίνηση των ναρκωτικών για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Τέλος, στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 20χρονος που αναλάμβανε περιστασιακά την ασφαλή μεταφορά των ναρκωτικών στο Κατάστημα Κράτησης. Η αντίστροφη μέτρηση για τις συλλήψεις των μελών της οργάνωσης ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες που έφθασαν στη Δίωξη Ναρκωτικών για τη δράση των κατηγορουμένων.

Ακολούθησε επισταμένη έρευνα κατά την οποία προέκυψε η δομή της οργάνωσης και ο ρόλος καθενός εκάστου.

Τελικά, πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/2), κατελήφθη ενός των φυλακών Μαλανδρίνου η 23χρονη από την Αίγυπτο να κατέχει εντός της κολπικής της κοιλότητας και για λογαριασμό των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης: μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, περιέχουσα κοκαΐνη, μεικτού βάρους 33 γραμ., μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, περιέχουσα ηρωίνη, μεικτού βάρους 21 γραμ., μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, περιέχουσα κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, μεικτού βάρους 13 γραμ., μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, περιέχουσα κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), μεικτού βάρους 11 γραμ. και μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, περιέχουσα ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους 66 γραμμαρίων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αεροβόλο πιστόλι, πέντε αμπούλες πεπιεσμένου αέρα αεροβόλου πιστολιού, συσκευασία με μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου, 2.150 ευρώ, αυτοκίνητο, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα.

Πηγή: protothema.gr