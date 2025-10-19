Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του Ελληνοβρετανού που κατηγορείται για το φονικό στη Φοινικούντα

Καθοριστικές χαρακτηρίζονται οι απολογίες των δύο 22χρονων κατηγορουμένων για τη διπλή δολοφονία που έγινε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ «Άμμος», στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Ήδη από νωρίς το μεσημέρι έχει ξεκινήσει την απολογία του στο δικαστικό Μέγαρο της Καλαμάτας, ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων, ελληνοβρετανικής καταγωγής που φέρεται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας. Ο συνομήλικος του, που παραδόθηκε στις αστυνομικές Αρχές λίγες μέρες μετά το φονικό έχει ήδη ομολογήσει συμμετοχή και παρουσιάζεται ως συνεργός.

Κατά τη σύλληψη του στην Αθήνα, ο 22χρονος Ελληνοβρετανός είχε αρνηθεί να απολογηθεί στο στάδιο της προανάκρισης, σύμφωνα με πληροφορίες, περιοριζόμενος -μέσω του δικηγόρου του- να δηλώσει ότι ουδέποτε εισήλθε στον χώρο του κάμπινγκ τη μοιραία νύχτα.

Ωστόσο η θέση του έχει επιβαρυνθεί σημαντικά καθώς κατονομάστηκε ως δράστης από τον συγκατηγορούμενο του, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε. Στη συνέχεια αναγνωρίστηκε ανεπιφύλακτα από τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ -τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της διπλής δολοφονίας- σε ειδική αίθουσα στη ΓΑΔΑ.

Δεν βρέθηκε πυρίτιδα

Σύμφωνα με το protothema.gr, στα ρούχα που φέρεται να φορούσε ο κατηγορούμενος το βράδυ της δολοφονίας -και τα οποία κατασχέθηκαν στο σπίτι του- δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας. Παράλληλα το κινητό του τηλέφωνο εξετάζεται από τις Αρχές, καθώς αναμένεται να ρίξει φως στις κινήσεις του.

Ένα ακόμη κομβικό σημείο στην υπόθεση είναι η μαρτυρία του 22χρονου συνεργού, ο οποίος υποστηρίζει ότι μετά τη διπλή δολοφονία κολύμπησε επί 7-8 ώρες για να διαφύγει και στη συνέχεια περπάτησε μέχρι την Καλαμάτα, όπου εντοπίστηκε στο ΚΤΕΛ το απόγευμα της επόμενης ημέρας. Η κατάθεση του εξετάζεται για ασυνέπειες και επιχειρείται διασταύρωση με υλικό από κάμερες και μαρτυρίες.

Το λευκό αυτοκίνητο

Παράλληλα στο κέντρο των ερευνών βρίσκεται ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο μαρτυρίες θέλουν να κινείται στην περιοχή γύρω από το κάμπινγκ τόσο τη νύχτα του φονικού όσο και ένα μήνα νωρίτερα, στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν φέρεται να είχε σημειωθεί αποτυχημένη απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικές αρχές βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση του οδηγού του οχήματος -με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για μια γυναίκα- κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στην υπόθεση.

