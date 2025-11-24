MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δεν βάζουν μυαλό στην Κρήτη: Δύο συλλήψεις για ρίψη άσκοπων πυροβολισμών στα Χανιά

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί για ρίψη άσκοπων πυροβολισμών και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων στα Χανιά και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν πιστόλι, φυσίγγια και κάλυκες.

Η σύλληψη έγινε χθες 23/11 σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, και πρόκειται για άνδρες ηλικίας 47 και 37 ετών οι οποίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης στην οικία του 47χρονου στον Πλατανιά έγινε ρίψη άσκοπων πυροβολισμών.

Από τους αστυνομικούς πραγματοποιήθηκε έρευνα στη συγκεκριμένη οικία κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν ο 47χρονος και ο 37χρονος, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι με δύο γεμιστήρες, φυσίγγια και κάλυκες.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

