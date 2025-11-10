MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χρυσοχοΐδης: Έρχεται νομοσχέδιο για την τοποθέτηση “body καμερών” στους αστυνομικούς

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθηθεί μια διαδικασία για τους διαγωνισμούς με την τοποθέτηση καμερών στους δρόμους», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3. Όπως ενημέρωσε, του χρόνου τον Ιούνιο θα αρχίσει η εγκατάσταση των 1.000 καμερών, οι οποίες θα λειτουργούν με ευθύνη του υπουργείου Υποδομών. «Μέσα από αυτές θα λειτουργεί και η ΕΛΑΣ, η οποία θα επιβάλλει τα πρόστιμα ηλεκτρονικά», δήλωσε.

«Οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής ήταν να τοποθετηθούν τώρα, αλλά αντιλαμβάνομαι υπάρχουν κάποια προβλήματα που δεν γνωρίζω ακριβώς», συμπλήρωσε ο υπουργός υπογραμμίζοντας πως σε λίγες μέρες το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα φέρει ένα νομοσχέδιο για την τοποθέτηση body καμερών πάνω στους αστυνομικούς.

Ερωτηθείς για τυχόν καθυστερήσεις εκ μέρους της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε:

«Υπάρχει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Οι ρυθμοί πολλών αρχών και πολλών υπηρεσιών είναι πάρα πολύ αργοί και ορισμένες φορές αντιδρώ κι εγώ επειδή υπάρχει μια χαλαρότητα συνολικότερη στα πράγματα, η οποία είναι εξοργιστική. Έχει σημασία να δούμε πώς μπορεί το Δημόσιο να λειτουργεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά».

Αστυνομικοί Κάμερες Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Κεντρική Μακεδονία: 11 συλλήψεις μέσα σε ένα 24ωρο για διάφορα αδικήματα – Πάνω από 700 “καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Τσιάρας: Το εμβόλιο δεν είναι η λύση για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ: Άναψαν τα… αίματα στο φινάλε με Μλαντένοβιτς και Μπιάνκο – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ρωσία: Ελικόπτερο τύπου Ka-226 συνετρίβη σε χωρίο – Νεκροί 4 επιβάτες, στελέχη ρωσικής αμυντικής εταιρείας

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Σταματίνα Τσιμτσιλή: “Η δουλειά μας κρίνεται στον τερματισμό και είναι μαραθώνιος, μέχρι στιγμής είναι πολύ καλή η φετινή σεζόν”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 50 λεπτά πριν

Χρ. Δήμας: Η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο έχει μειωθεί κατά 15% στον έναν χρόνο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης