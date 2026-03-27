Χρήστος Κοντορουχάς: Ποιος είναι ο νέος αρχηγός του Λιμενικού

Ο αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς, 56 ετών, είναι ο νέος αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με απόφαση που έλαβε στην τελευταία συνεδρίασή του το ΚΥΣΕΑ. Ο κύριος Κοντορουχάς διαδέχεται τον αντιναύαρχο Τρύφωνα Κοντιζά.

Ο νέος αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973.

Μετά την αποφοίτησή του από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εισήχθη στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ το 1997, από την οποία αποφοίτησε το 1998 ως Σημαιοφόρος.

Υπηρέτησε στο Λιμεναρχείο Ζακύνθου ως Διοικητής Λιμενικής Αστυνομίας και στη συνέχεια ως εισηγητής στο Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Ε.Ε. της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης, ακολούθως στο Γρ. Υπουργού και στο Γραφείο Υπαρχηγού ΛΣ.

Από το 2009 έως το 2012 αποσπάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εθνικός εμπειρογνώμονας επί θεμάτων ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης και θαλάσσιας πολιτικής στη Μεσόγειο.