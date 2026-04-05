MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χίος: Συνελήφθη οικιακή βοηθός για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη στη Χίο από στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Χίου, οικιακή βοηθός, υπηκοότητας Ρουμανίας, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομικής έρευνας, η οικιακή βοηθός χτύπησε ηλικιωμένο κάτοικο της Χίου, στον οποίο προσέφερε τις υπηρεσίες της, στο κεφάλι και στο πρόσωπο, ενώ έδεσε τα χέρια του σε μεταλλικό «μπράτσο» κρεβατιού.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το γεγονός αποδείχτηκε με βιντεοληπτικό υλικό που κατέθεσε η κόρη του θύματος στην Αστυνομία και το οποίο λήφθηκε με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο σπίτι όπου έμενε ο πατέρας της και η μητέρα της με την οικιακή βοηθό.

Μάλιστα η κόρη του θύματος κατήγγειλε ότι ανάλογη πράξη βίας σε βάρος της μητέρας της είχε σημειωθεί πριν από 20 μέρες, γεγονός που αποτέλεσε και την αφορμή για την τοποθέτηση της κάμερας.

Ελληνική Αστυνομία Χίος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στη Σάμο – Πέντε συλλήψεις μετά από συντονισμένη επιχείρηση

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: “Μουδιασμένο” ξεκίνημα, έχασε έδαφος για τον τίτλο

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Αλεξανδράκη για την ανάρτηση κατά του Αλεξάνδρου: Ήθελα να πω κάτι, το είπα και τελείωσε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Ο Κώστας Καραμανλής έκανε μια κίνηση που δεν πρέπει να υποτιμά κανείς

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “ΣΤΡΙΠ-Τι ζούμε!” και σήμερα στο Θέατρο Σοφούλη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Καρυστιανού: Στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών θα είμαστε πανέτοιμοι