MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χίος: Στο νοσοκομείο πέντε άτομα με σοβαρά εγκαύματα – Πληροφορίες ότι κατασκεύαζαν ρουκέτες για την Ανάσταση

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πέντε εγκαυματίες, οι τέσσερις εκ των οποίων σοβαρά που παρέμειναν για νοσηλεία και ένας που πήρε εξιτήριο, μεταφέρθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τραυματίες φέρουν εκτεταμένα εγκαύματα στα χέρια, αλλά και στο σώμα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι ενδείξεις δείχνουν ότι κατασκεύαζαν ρουκέτες για το βράδυ της Ανάστασης, για το γνωστό έθιμο του ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο της Χίου, αλλά άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες το εύφλεκτο υλικό που χρησιμοποιείται πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα να υποστούν εκτεταμένα εγκαύματα.

Στο Νοσοκομείο της Χίου παρέμειναν οι τρείς άντρες και η μία κοπέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν άντρα περίπου 40 ετών και άλλους τρεις νεαρούς μεταξύ 20 και 25 ετών.

Σήμερα θα αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους ώστε να εκτιμηθεί αν χρειάζεται να γίνει διακομιδή σε Νοσοκομείο των Αθηνών.

Χίος

