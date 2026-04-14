Χίος: Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά κατά τον ρουκετοπόλεμο το βράδυ της Ανάστασης

Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου στο Βροντάδο στη Χίο, λίγο πριν το «Χριστός Ανέστη». Η γυναίκα τραυματίστηκε από ρουκέτα την ώρα που πήγαινε προς την εκκλησία του Αγίου Μάρκου με μέλη της οικογένειάς της.

Μάλιστα το διπλό κάλεσμα από την πλευρά των συνεργείων των ρουκετατζήδων, με τις ντουντούκες, να σταματήσουν τις ρίψεις, γιατί περνούσε ασθενοφόρο υποδήλωνε και τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, η γυναίκα ηλικίας περίπου 32 ετών δέχτηκε τη ρουκέτα στην γνάθο, μεταφέρθηκε άμεσα το Μεγάλο Σάββατο πριν την Ανάσταση στο Νοσοκομείο της Χίου, όπου διαπιστώθηκε συντριπτικό κάταγμα και κρίθηκε αναγκαία η αντιμετώπιση του περιστατικού από γναθοχειρουργό. Λόγω της έλλειψης αυτής της ειδικότητας στο Νοσοκομείο της Χίου, μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο των Αθηνών και υπεβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Λόγω του σοβαρού αυτού περιστατικού, έγινε λίγη ώρα μετά το «Χριστός Ανέστη», που ακούστηκε και στις εκκλησίες του Αγίου Μάρκου και της Παναγιάς Ερειθιανής, η πιο «γιορταστική» ρίψη ρουκετών της Ανάστασης.