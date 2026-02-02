MENOY

Χίος: Χειμερινός κολυμβητής έχασε τη ζωή του

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τραγική κατάληξη είχαν οι πολύωρες έρευνες για τον χειμερινό κολυμβητή που αγνοούνταν στη νότια Χίο, καθώς ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση εντοπισμού.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πολίτης», ο άτυχος κολυμβητής βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή σε απόσταση περίπου ενός ναυτικού μιλίου από τις ακτές των Γριδίων, προς Βοκαριά.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας είχε μεταβεί για κολύμβηση στη θαλάσσια περιοχή Πλάτσα, ανάμεσα στα Γρίδια και τη Βοκαριά, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει ή να επικοινωνήσει με τους οικείους του, γεγονός που σήμανε συναγερμό. Το αυτοκίνητό του είχε εντοπιστεί σταθμευμένο κοντά στο σημείο, στοιχείο που ενίσχυσε τις εκτιμήσεις ότι είχε εισέλθει στη θάλασσα.

Οι έρευνες διεξήχθησαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί νότιοι άνεμοι, περιορίζοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης πλωτών μέσων και δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των διασωστικών δυνάμεων. Παρ’ όλα αυτά, το Λιμενικό Σώμα, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες αρχές, συνέχισε την επιχείρηση μέχρι τον εντοπισμό του άνδρα.

Χίος

