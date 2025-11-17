MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χειροπέδες σε τρεις διακινητές μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη – Μετέφεραν παράνομα 18 αλλοδαπούς

THESTIVAL TEAM

Συνελήφθησαν χθες σε περιοχές της Ροδόπης και του Έβρου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης, τρεις -3- αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί στην Εγνατία οδό Κομοτηνής – Ξάνθης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα έξι μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή,  διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, ο τρίτος διακινητής οδηγώντας Δ.Χ.Φ. όχημα, μετέβη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο στη Χώρα, όπου κατά τον ενδελεχή έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κήπων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης με τη βοήθεια μηχανήματος ανίχνευσης καρδιακών παλμών και τη συνδρομή τελωνειακών υπαλλήλων, διαπίστωσαν ότι βρίσκονταν επιμελώς κρυμμένοι μεταξύ των εμπορευμάτων επτά 7 μη νόμιμοι μετανάστες, τους οποίους ο δράστης μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τρεις υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης  Ιάσμου Ροδόπης, Φερών και Τυχερού Αλεξανδρούπολης.

